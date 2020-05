Avant d'arriver, Younes Belhanda avait signé à l'ASSE

Formé à Montpellier, Younes Belhanda restera à jamais gravé dans l'histoire du club. Champion de France en 2012 avec les Pailladins, l'actuel joueur de Galatasaray était l'un des chouchous de la Mosson.

Et pourtant, force est de constater que son avenir aurait pu ne jamais s'écrire du côté du MHSC. Avant son arrivée au centre de formation, il s'était en effet engagé chez les Verts de l'AS Saint-Étienne, comme il l'a confié au journaliste Manu Lonjon sur Instagram.

"À Saint-Etienne, j’avais aimé le centre de formation"

"Quand j’étais jeune, j’ai fait des essais à Montpellier, Monaco, Lyon, Saint-Etienne et quand j’avais fait l’essai à Saint-Étienne, j’avais aimé le centre de formation et j’ai dit je vais signer là-bas. Et donc, j’ai signé là-bas et deux-trois semaines avant la rentrée, j’avais trop peur d’y aller, même ma mère avait peur que j’y aille car c’était trop loin. Je n’allais jamais les voir toutes les semaines. Et donc, j’ai appelé le recruteur qui m’avait recruté et je lui ai dit que je ne voulais pas venir, ma mère elle ne veut pas. Ils m’ont dit : 'ok, c’est pas grave tu viendras l’année prochaine'", a raconté Younes Belhanda, soucieux de rejoindre un centre de formation.

"Et moi, je ne pouvais pas attendre l’année prochaine sans aller dans un centre de formation. Je voulais vraiment aller dans un centre de formation. À 13 ans, j’avais les yeux plein d’étoiles, il fallait que je parte. J’ai appelé Montpellier après. J’ai dit 'est-ce que vous me voulez toujours ?', parce qu’ils savaient que j’avais signé à Saint-Étienne. Ils m’ont dit 'oui, il n’y a pas de souci, tu peux venir'. Donc je suis allé à Montpellier", a ensuite expliqué le principal intéressé.