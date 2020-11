Auteur de 3 buts et de 2 passes décisives cette saison, Andy Delort n'est pas pour autant épargné par les critiques.

Le buteur du MHSC a répondu de manière musclée à ses contempteurs, notamment sur la quetion de sa prise de poids supposée.

"J’ai tout de même été décisif dès que je suis revenu. On m’a jugé sur les deux ultimes matches. Avant Monaco, je me suis fait un peu mal à l’entraînement, d’où ma sortie à la mi-temps. Ensuite, certains ont estimé que je n’avais pas été bon face à Reims. Si on connaît un peu le foot, comment peut-on juger un attaquant de pointe dans une équipe réduite à neuf ? J’ai lu aussi que je n’étais pas en forme sur le plan physique ou que j’avais grossi. Si tu veux, j’enlève le tee-shirt et je vais te montrer", a asséné le buteur des Fennecs.

Delort compte d'ailleurs se servir des critiques pour revenir dans une forme optimale : "Je ferai fermer les bouches à certaines personnes comme je l’ai toujours fait. Cela mettrait un coup de bâton derrière la nuque à certains, pour ma part, je sais répondre et me battre. Cela me donne encore plus la rage", a encore tonné, avant le match de Montpellier face à l'AS St-Etienne, l'attaquant algérien en conférence de presse.