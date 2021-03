Michael Cuisance veut rester à l'OM

En conférence de presse ce jeudi, Michael Cuisance a affiché ses envies pour la saison prochaine. Le milieu de terrain, prêté pour une saison par le Bayern Munich, veut poursuivre sa carrière à Marseille.

"On n’a pas eu de discussions (ndlr, avec l'OM et le Bayern). Je suis concentré sur l’OM. Je ne mérite pas de rester par rapport à ce que j’ai fait avant. Je suis très exigeant, j'ai mal vécu cette période, ça m'a beaucoup affecté. J'ai un coach qui me plaît et qui aime attaquer. Mon souhait est de rester à l'OM", a-t-il déclaré.

Après un début de saison compliqué, le natif de Strasbourg semble aller beaucoup mieux depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc phocéen.