Michel Moulin tacle la gestion de Le Graët

Noël Le Graët ne sera pas seul candidat à la présidence de la Fédération Française de Football. Alors que l'actuel président de la FFF est l'immense favori à sa propre succession, il devra notamment faire face à Michel Moulin, qui a officialisé sa candidature ce week-end. Et pour frapper fort, l'ancien dirigeant du PSG a fait une promesse : celle de faire revenir Karim Benzema en équipe de France malgré la présence de Didier Deschamps comme sélectionneur.

Mais ce n'est pas tout, outre le reproche à Noël Le Graët sur le cas Benzema, Michel Moulin, qui assure être soutenu par plusieurs joueurs dont "Peguy Luyindula, Kader Ferhaoui, Pascal Olmeta ou encore Nicolas Dieuze [...]. Fabien Barthez, Eric Di Meco et Daniel Bravo sont également derrière" lui, a fait le point sur la situation du football amateur, taclant une nouvelle fois ouvertement la gestion actuelle du président de la FFF.

"J’ai mal à mon football, celui que j’aime est quasi-mort. Le football amateur est en fin de vie et pas seulement en raison de la crise du Covid-19. Il y a moins de licenciés chez les hommes. On perd des bénévoles et sans bénévoles, pas de football. […] J’ai failli être joueur professionnel et j’ai des diplômes d’entraîneur. J’ai été dirigeant de clubs amateurs et professionnels. Toutes ces expériences me font penser que j’ai la capacité à diriger la FFF en m’entourant de gens de très grande qualité", a expliqué Moulin.

"Il faut que la fédération soit au service des clubs et pas l’inverse. Elle n’a aucune reconnaissance pour le monde amateur, même en cette période difficile du Covid-19. Aujourd’hui, il n’y a plus d’équipe. Je veux recruter des centaines d’éducateurs et nommer un responsable pour chacun des 100 districts afin de venir au soutien des clubs sur le plan administratif et financier au quotidien", a conclu le candidat à la présidence de la FFF.