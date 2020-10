Mikel Arteta déjà sous le charme de Thomas Partey

Arrivé à Londres lors du dernier jour de mercato pour 50 millions en provenance de l'Atletico Madrid, Thomas Partey n'a pas mis bien longtemps avant d'impressionner son entraîneur.

Titulaire lors de la rencontre contre le Rapid Vienne (1-2) pour le compte de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue Europa, le milieu de terrain ghanéen a été couvert d'éloges par Mikel Arteta après la fin du match.

"Il avait l'air vraiment solide, vraiment confortable, et je pense qu'il a tenu le milieu de terrain tout seul en seconde période quand nous étions un peu plus ouverts et avons pris plus de risques, attaquant des espaces avec certains joueurs", a déclaré l'Espagnol.