Stand-by pour les prolongations de Donnarumma et Calhanoglu

Leader de la Serie A au moment d’attaquer 2021 et une rencontre contre Benevento dimanche, invaincu depuis six mois dans le championnat italien. Oui il s’agit bel et bien de la situation actuelle du Milan AC et non pas des grandes années milanaises des années 2000. Après des années de vaches maigres, entre résultats sportifs décevants et recrutement pas à la hauteur, le club milanais retrouve un semblant de son standing sous la coupe de Stefano Pioli et de Zlatan Ibrahimovic.

Bien parti pour se battre pour un titre de champion d’Italie pour la première fois depuis 2012, le Milan AC doit également préparer l’avenir avec un certain nombre de cadres en fin de contrat dans six mois. Prolongé un an durant l’été, Ibrahimovic ne fera le point avec son club qu’à l’issue de la saison afin d’en savoir un peu plus sur son état physique et surtout sa volonté de jouer encore au haut niveau à 40 ans.

Comme le Suédois, Gianluigi Donnarumma est l’une des figures de ce Milan AC surprenant. Lancé dans le grand bain alors qu’il n’était même pas encore majeur, le portier italien semble avoir passé un cap en 2020 et enfin validé les promesses qui l’avaient mis sur les tablettes des plus grands clubs européens comme le PSG.

Avec un bail qui se termine dans six mois, Donnarumma sait qu’il a les cartes en main dans les discussions. D’après 'Sky Sport Italia', le clan du gardien et le Milan parlent depuis de longs mois mais n’ont toujours pas trouvé d’accord malgré la volonté commune de poursuivre en Lombardie. La présence d’une clause de résiliation dans le futur contrat serait l’un des points principaux qui bloquent.

L’optimisme semble pourtant de mise pour l’enfant chéri de Milanello au contraire d’Hakan Calhanoglu. Arrivé en 2017 en provenance du Bayer Leverkusen, le meneur turc a mis du temps à s’acclimater à la Serie A et au club milanais. Mais depuis deux saisons, il rayonne enfin et se montre régulier sur toute une saison. Auteur de 18 passes décisives ces vingt-quatre derniers mois, Calhanoglu a attiré l’œil des plus grands à commencer par Manchester United.

Il faut dire que la situation contractuelle du joueur a de quoi intéresser puisqu’il sera lui aussi libre en juin 2021. Si les discussions avec le Milan AC ont bien débuté, le salaire demandé par le clan turc (5 millions d’euros) est trop gourmand pour un club encore sur ses sous malgré sa bonne dynamique. Ne proposant que 3,5 millions, les Rossoneri pourraient donc bien perdre un cadre sans la moindre contrepartie…