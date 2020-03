Milan aura un plafond salarial pour ses recrues et ses prolongations

Des joueurs jeunes et bon marché, telle est la maxime que Milan s'est imposée pour continuer à façonner son projet l'été prochain. Les rossoneri ne veulent pas faire de grosses dépenses et ont pris des mesures drastiques.

Comme l'a rapporté 'La Gazzetta dello Sport', Milan a fixé un plafond salarial pour les nouvelles signatures et les prochains renouvellements qui se situerait entre un million et demi et deux millions d'euros.

Ce chiffre n'a absolument rien à voir avec ce qui se fait actuellement sur le marché européen, surtout en Premier League où les masses salariales sont bien plus élevées d'une manière générale.

Selon les médias italiens, la direction du Milan prend comme exemple le profil de Theo Hernandez, qui a décidé de baisser son salaire pour signer au club, et il est devenu un cadre pour les Italiens cette saison.

D'autres exemples de cette politiques sont ceux de Rafael Leao, Krunic, Leo Duarte ou Bennacer, avec des salaires qui ne dépassent pas un million et demi d'euros.

Toutefois, l'une des conséquences directes serait le départ probable de Gianluigi Donnarumma. Le gardien pourrait se diriger vers un projet sportif plus attrayant et surtout plus lucratif, lui dont le contrat expire en 2021.