Zlatan Ibrahimovic de retour ce week-end ?

L'AC Milan a de bonnes nouvelles à l'approche du prochain match de championnat contre Sassuolo : Zlatan Ibrahimovic s'est entraîné avec le reste de l'équipe après avoir subi une blessure musculaire.

La blessure qui l'a tenu à l'écart du championnat et de la Ligue Europa lors des derniers matchs semble désormais derrière lui : le Suédois pourrait faire partie de l'équipe de Stefano Pioli pour le délicat défi contre Sassuolo, mais il reste à savoir s'il jouera dès le coup d'envoi ou si l'entraîneur italien préfèrera le voir entrer en cours de rencontre.

Une bonne nouvelle également pour Theo Hernandez, laissé sur la touche à la faveur de Diogo Dalot lors du dernier match contre Gênes : l'arrière latéral français s'est entraîné normalement, tandis que Kjaer travaille toujours sur un programme personnalisé.

Une bonne nouvelle pour les Rossoneri, toujours leaders et qui vont pouvoir à nouveau compter sur le Suédois, particulièrement ambitieux du haut de ses 39 ans. "L'équipe a faim et a de la volonté. Le club doit avoir le courage de rêver de gagner le Scudetto, nous avons un long chemin à parcourir", déclarait-il ces derniers jours tout en évoquant son influence positive sur ses coéquipiers.

"Je pense que je transmets mon charisme à mes coéquipiers, je veux toujours m'entraîner parce que je me sens mieux. Je dis aux gens de mon âge de croire en eux et de ne jamais abandonner. Mon arrivée à Milan était un défi différent. Milan n'était pas au sommet, a ajouté le double meilleur buteur de Serie A. J'espérais bien faire, tous ceux qui sont revenus à Milan pour la deuxième fois n'ont pas pu faire aussi bien qu'ils l'avaient fait la première fois. C'était le plus grand défi pour moi, je me suis dit: 'Je vais faire du Zlatan Ibrahimovic et changer les choses'."

Les Milanais voudront renouer avec la victoire en championnat sur la pelouse de la belle équipe de Sassuolo, eux qui restent sur deux matchs nuls 2-2 contre Parme puis le Genoa. Quatre points perdus qui ont vu les voisins de l'Inter revenir à un petit point, tandis que la Juventus est quatre points derrière.