Ibrahimovic indisponible 3 semaines

Zlatan Ibrahimovic devrait rater le choc de la Ligue Europa contre son ancien club Manchester United, après qu'il s'est blessé à la cuisse lors du match de Serie A contre la Roma ce week-end (2-1).

L'attaquant suédois a subi des examens approfondis ce lundi et ceux-ci ont confirmé qu'il souffrait d'un problème aux adducteurs. Ibrahimovic est d'ores et déjà forfait pour le match aller du huitième de finale de Ligue Europa contre Man United.

Sa troisième blessure cette saison

L'ancien parisien est sorti du terrain à la 56e minute de la rencontre contre les Giallorossi, laissant Milan se débrouiller sans lui. Les Lombards ont su surmonter cela puisqu'ils l'ont emporté 2-1.

Le joueur de 39 ans a marqué 16 buts en 21 matches toutes compétitions confondues cette saison, dont 14 en autant de matches de Serie A, et a joué un rôle clé dans la course au Scudetto alors que Milan est à 4 points de son rival et leader du championnat, l'Inter Milan. Il a également aidé Milan à atteindre les 8es de la Ligue Europa, où les Rossonerri affronteront donc United à Manchester le 11 mars avant le match retour en Italie sept jours plus tard.

Les premiers rapports indiquent qu'il sera absent pendant trois semaines, ce qui l'exclurera certainement du déplacement à Old Trafford. Sa présence à San Siro est aussi incertaine.

Ce n'est pas la première fois qu'Ibrahimovic se blesse cette saison. Il avait déjà contracté un souci à la cuisse le 22 novembre dernier contre Naples. Un problème qui l'a immobilisé pendant un mois. Ensuite, il a souffert d'un souci au mollet, restant inactif pendant trois semaines. À ses blessures, on peut aussi ajouter l'infection au coronavirus. Au total, le Scandinave a quand même raté 15 matches de son équipe pour des problèmes physiques.