Milan, leader solide même sans Ibrahimovic

Après son nul face à Lille ce jeudi en Ligue Europa, les Rossoneri voulaient bien faire, passer à autre chose et se reconcentrer sur le championnat.

Mission réussie pour les hommes de Stefano Pioli. Et c'est le milieu de terrain Frank Kessié qui a largement contribué à la victoire des siens aujourd'hui.

D'abord à la 17e minute de jeu en servant Romagnoli pour l'ouverture du score, puis en inscrivant un pénalty à la 28e pour porter la marque à 2-0. L'international ivoirien avait même l'occasion de s'offrir un doublé mais manquait un pénalty à la 40e.

Le Milan AC s'installe comme un leader serein, à 5 points de son premier poursuivant, l'Inter Milan.

Our run goes on with a solid win and we extend our lead in the league!



Altri 3 punti, un'altra grande prestazione. Rimaniamo in testa! #MilanFiorentina #SempreMilan@emirates pic.twitter.com/mHJUB288t8