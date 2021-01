Stefano Pioli n'a pas de regrets malgré la première défaite de la saison

C'est ce qu'on appelle une opportunité en or, qui a été manquée par l'AC Milan, mercredi soir, en marge de la 16ème journée de Serie A. Opposés à la Juventus, septième avec dix points de retard (mais un match en moins) au coup d'envoi, les Milanais pouvaient en effet prendre le large en tête du championnat d'Italie.

De son côté, la Vieille Dame, distancée, pouvait passer quatrième en cas de succès. Et les hommes d'Andrea Pirlo ne se sont pas fait prier pour s'imposer (1-3) et reprendre espoir, grâce à des buts marqués par Chiesa (x2) et McKennie. Une victoire fondatrice pour la Juve, une première défaite de la saison douloureuse pour Milan.

"Il ne doit pas y avoir de regrets après un tel match"

En conférence de presse d'après-match, Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, a reconnu ne plus être habitué à la défaite. "Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas connu la désagréable sensation de la défaite, mais je leur ai donné une tape dans le dos, ils le méritent. Il ne doit pas y avoir de regrets après un tel match, il faut garder la tête haute. On a fait notre match", a ainsi déclaré le technicien après la rencontre, qui n'avait pas à rougir de la prestation livrée par ses joueurs contre la Vieille Dame.

"Le match a été très équilibré, la Juventus a parfois fait mieux que nous, mais parfois c'était nous qui avons fait mieux. Mais le second but a changé beaucoup de choses, c'est devenu plus difficile pour nous de revenir. Mais à 1-1, leur gardien a fait encore un grand arrêt sur la frappe de Dalot", a ensuite ajouté Stefano Pioli.

Enfin, l'entraîneur milanais a fait le point sur la situation de Zlatan Ibrahimovic, blessé et encore absent pour ce rendez-vous. "Ibrahimovic ? Il va mieux. Je pense qu'il pourra être sur le terrain pour le match contre Cagliari (18e journée, le 18 janvier)", a confié le Milanais. Un retour qui devrait faire le plus grand bien.