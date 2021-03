Milan sans Zlatan Ibrahimovic contre Manchester United

Les huitièmes de finale aller de l'Europa League débuteront ce jeudi, et la plus grande affiche de ces huitièmes de finale n'est autre que celle qui se jouera entre Manchester United et Milan.

Cependant, le Milan de Stéfano Pioli sera amoindri pour le match aller, puisque jusqu'à cinq joueurs habituellement titulaires seront absents pour cette belle rencontre européenne.

Le premier est Zlatan Ibrahimovic, toujours blessé. Théo Hernandez, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic et Ismael Bennacer seront également forfaits jeudi.

Voici le groupe de Milan contre Manchester United : Donnarumma, Donnarumma, Tatarusanu; Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori; Castillejo, Diaz, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali; Leoa, Tonin