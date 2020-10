Vieri s'attend à du grand Ibrahimovic dans le derby

Cela n'a échappé à personne, Zlatan Ibrahimovic est de retour à Milan depuis le mois de janvier 2020, après un passage réussi de deux ans en MLS, sous les couleurs du LA Galaxy. Il avait auparavant joué pour les géants italiens entre 2010 et 2012, les aidant à remporter un titre de Serie A, avant de jouer pour le PSG et Manchester United.

De retour, celui qui est désormais âgé de 39 ans n'est pas venu pour faire de la figuration. Bien au contraire, le Suédois apporte sportivement, lui qui a marqué 14 buts en 22 apparitions depuis qu'il a rejoint les Rossoneri, dont trois depuis le début de la nouvelle saison. Honorable. Malheureusement, son élan a été bloqué par un test de coronavirus positif...

"Il élève le niveau de qualité de chacun"

Sa période d'isolement étant désormais terminée, Zlatan Ibrahimovic sera à nouveau disponible après la pause internationale. Cela tombe plutôt bien, le prochain rendez-vous de l'AC Milan n'est autre que le derby tant attendu face à son rival local qu'est l'Inter, à San Siro. Christian Vieri s'attend à ce que l'attaquant sois un atout très précieux.

"Il aura cassé le tapis roulant tous les jours. Celui qui dit que le coronavirus a eu une mauvaise idée de le défier est mentalement plus fort que tout. Il jouera le derby avec une cigarette dans la bouche, croyez-moi", a-t-il déclaré à la 'Gazzetta Dello Sport' au sujet de celui qui en plus d'être un buteur de sang-froid, est particulièrement expérimenté.

"Son expérience n'a pas d'égal et englobe tout. Technique, vision du jeu, marquer des buts, aider et améliorer le jeu de son équipe. Il élève le niveau de qualité de chacun", a ensuite estimé l'ancien attaquant milanais. Il est vrai que depuis le retour du géant suédois, l'AC Milan est transfiguré. Pour le plus grand bonheur de ses supporters.