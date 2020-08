Zlatan confirme sa prolongation à sa manière

La star suédoise de 39 ans semble confirmer via les réseaux sociaux quelle va bien prolonger son aventure en Italie.

"Comme je l'ai déjà dit, je ne fais que m'échauffer", écrit en anglais la star avec une photo de lui portant le maillot rossonero, où il le numéro 11 vient se superposer au numéro 21 qui était sa propriété la saison dernière.

L'ancien buteur du PSG et son club seraient tombés d'accord sur une année de bail contre un salaire de 7 millions d'euros.

"Ibrahimovic est notre priorité. Nous travaillons tous dur pour parvenir à un accord. Nous savons que ça sera une courte préparation, donc nous voulons boucler le dossier dans un très court délai", avait récemment confié le directeur sportif milanais Paolo Maldini dans les médias italiens.

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx