Milik pourrait quitter Naples cet été

À Naples, on prend très au sérieux l'affaire Milik. Le Polonais est lié au club jusqu'en juin 2021 et son futur est plus qu'incertain, étant donné qu'il n'a toujours pas accepté de signer un nouveau contrat.

Selon les informations de 'Corriere dello Sport', Arkadiusz Milik pourrait envisager de quitter la Campanie, si un accord n'est pas trouvé. Et le Napoli pourrait en tirer une très belle somme.

Pour l'instant, le club dirigé par De Laurentiis a proposé au joueur un contrat de 5 ans supplémentaires avec 4 millions d'euros annuels à la clé. Un contrat qui contiendrait une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Mais à l'image de Mertens, l'attaquant voudrait un million supplémentaire sur son salaire.

Cette saison, Milik a une place importante dans l'effectif, avec 12 buts en 22 matchs disputés. L'année passée, il avait disputé le plus de matchs en une saison de sa carrière avec 46.