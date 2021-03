Milik, Thauvin… Les réactions après l'Olympico

Marseille et Lyon n’ont pas été capables de se départager, ce dimanche au Vélodrome. Les deux équipes sont quittées sur un score de parité (1-1). Au coup de sifflet final, les Lyonnais ont regretté d’avoir terminé le match à dix. Les Marseillais, eux, ont ruminé le fait de ne pas avoir marqué en étant en supériorité numérique. Au final, il y avait donc de la frustration de part et d’autre.

Marcelo (défenseur de l’OL sur 'Canal+') : "A mon avis, on a essayé de gagner le match. Eux aussi. On a très bien fait en 1e période et on a eu des occasions pour marquer. Dommage qu'on prend le rouge, sinon je suis sûr qu'on aurait gagné. Maintenant, il faut continuer. C'était difficile mais c'est normal, c'est un match joué à l'extérieur face à une bonne équipe du championnat. Ils ont de la qualité. Mais il faut continuer à regarder devant."

Florian Thauvin (attaquant de l’OM sur 'Canal+') : "On a eu du mal à démarrer. Après, on a pris confiance. Egaliser juste avant la mi-temps, nous avons fait du bien. On a quand même eu une belle maitrise du ballon. On a affiché un beau visage. On a eu des occasions pour marquer, mais ce n'est passé. Mais ça s'améliore. Jouer dans une configuration comme celle-ci nous correspond mieux, car on arrive à se créer des situations. On ne recule plus, et c'est le point positif du match. Ce n'est jamais simple de jouer à dix, il n'y a plus d'espaces et ils n'attaquant plus. C’était le cas pour nous à l'aller."

Arkadiusz Milik (attaquant de l’OM sur 'Canal+') : "Pour être honnête, je me suis bien senti. Je n’ai pas joué depuis longtemps à cause de mes blessures et mes problèmes avec mon dernier club. Mais c’était un bon moment. C’était bien de marquer, mais malheureusement on n’a pas marqué. J’aurais aimé avoir plus d’occasions. On a joué à 11 contre 10 pendant vingt minutes, cela n'a pas suffi. Mais c’était sympa de jouer ici, surtout que c’était mon anniversaire. Nous allons nous tourner vers la suite. On va rejouer bientôt, il faut se reconcentrer. Il faut tout faire pour regagner. Le contexte ? Oui, il y a beaucoup de choses étranges qui se sont produites à Marseille ces derniers jours. Mais je reste concentré sur le football, pour être meilleur et retrouver le rythme. Je suis heureux d’avoir joué et marqué. Jorge Sampaoli ? Je ne sais pas grand-chose à propos de lui. J’ai lu des histoires. C’est trop tôt pour en parler. Il faut attendre qu’il soit ici. J’espère que c’est une bonne personne et un bon coach. Et qu’on va commencer à gagner avec lui."