Mingueza bâtit son avenir au Camp Nou

Les blessures et la mauvaise forme de certains joueurs dans ce secteur ont fait que, tout au long de la saison, Ronald Koeman a dû se tourner vers quelqu'un qui était totalement inconnu du grand public il n'y a pas si longtemps encore.

Sans faire de bruit, en s'améliorant jour après jour et avec des performances correctes, Óscar Mingueza s'est fait une place permanente dans les plans de l'entraîneur néerlandais et est devenu une réalité au FC Barcelone.

Le défenseur central de La Masia a déjà joué cette saison un total de 2 041 minutes en 29 matchs. Des chiffres inimaginables pour un joueur qui regardait l'équipe première et voyait d'un mauvais œil une défense avec Piqué, Lenglet, Umtiti, Junior, Alba, Dest...

Cependant, le jeune homme de 21 ans a eu sa chance et, en raison de la blessure de Piqué, sa présence aux côtés de Ronald Araujo (un autre joueur qui a pris du galon à l'arrière) est pratiquement garantie.

Il doit encore peaufiner certaines choses (contre le PSG, on a vu ses faiblesses et un pénalty contre Séville a failli coûter au Barça le passage en finale), mais ce Catalan admirateur de Ronaldinho et Deco, comme le rappelle 'AS', pose des bases plus que solides pour faire carrière au Camp Nou au-delà de la fin de son contrat en 2021.