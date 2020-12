Ministres français et roumains réagissent après PSG-Basaksehir

Recep Tayyip Erdogan n'est pas le seul à avoir pris la parole après les graves événements qui ont eu lieu sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir en Ligue des champions.

Les joueurs du Paris SG et du Basaksehir Istanbul ont quitté la pelouse en cours de match pour protester contre des propos racistes supposés du quatrième arbitre, et le match ne reprendra que ce mercredi, en présence d'autres arbitres.

Le geste de solidarité des joueurs parisiens et turcs a été félicité par la Ministre des Sports française, Roxana Maracineanu au micro de la chaîne d'informations 'BFM TV'.

"C'est une réaction de fierté. On avait entendu les joueurs se positionner ces derniers temps sur ce sujet qui compte pour eux mais ils n'avaient jamais réagi en situation de match. Pour d'autres propos homophobes qu'on avait entendus dans les tribunes, des matchs avaient été arrêtés. Là, on ne va plus pouvoir reculer", a déclaré Roxana Maracineanu.

Le ministre des Sports de la Roumanie, lui, a condamné pour 'DigiTv', les propos du quatrième arbitre, roumain : "Je condamne fermement tout propos qui peut être interprété comme raciste, xénophobe ou discriminatoire. Je présente mes excuses au nom du sport roumain pour cet incident malheureux, qui ne nous représente pas."