Mino Raiola dément une prolongation pour Zlatan

Alors que les médias italiens annonçaient que Zlatan Ibrahimovic avait renouvelé son contrat avec son équipe, Mino Raiola, son agent, a démenti cette information.

"Ibrahimovic n'a pas renouvelé son contrat avec l'AC Milan", peut-on lire sur le compte Twitter de l'agent de Zlatan.

La prolongation de l'attaquant suédois figure parmi les priorités des Rossoneri en vue de la prochaine saison, cependant, les dirigeants milanais devront encore patienter, car leur joueur n'a pas l'air pressé de parapher un nouveau contrat.

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT