Mino Raiola : "Pogba et Manchester United, c'est terminé"

Alors que la situation de Paul Pogba à Manchester United semblait s'améliorer ces derniers jours, la dernière bombe lâchée par son agent, Mino Raiola, pourrait avoir l'effet contraire.

Longtemps blessé, puis touché par la Covid-19, Paul Pogba a connu un début de saison difficile. Toutefois le dernier rassemblement avec l'Équipe de France semble lui avoir donné une bouffée d'air frais et le Mancunien montre désormais un nouveau visage sur le terrain.

Pour preuve, sa prestation face à West Ham, ce samedi. Le Français a permis aux siens d'égaliser d'une magnifique frappe depuis l'extérieur de la surface de réparation. Lui-même avait déclaré mieux se sentir ces derniers jours.

Cependant, les dernières déclarations de son agent, Mino Raiola, pourraient venir perturber le retour en forme de l'international français. En effet, dans un long entretien qui paraîtra ce mardi dans 'Tuttosport' et dont un extrait a été dévoilé aujourd'hui, l'Italien aborde la relation entre Paul Pogba et son club.

"Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester, il n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait. Il doit changer d’équipe, d’endroit. Il a un contrat qui se termine dans un an et demi, durant l’été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour toutes les parties, c’est une vente au prochain mercato (estival). Le club d’Old Trafford, avec lequel les rapports sont bons, sait qu’il risquerait de le perdre pour 0€, étant donné que l’intention du joueur est de ne pas prolonger son contrat", a-t-il lâché et relançant les plus folles spéculations quant à un transfert de Paul Pogba, notamment annoncé au Real Madrid depuis quelque temps.

Mauvais timing ou réelle stratégie de le part de Raiola ?