Miranda parle de son calvaire "Ça fait 5 mois que je ne vois plus ma famille"

La COVID-19 a bouleversé le monde entier. Avant, il était possible de traverser le pays d'un bout à l'autre. Aujourd'hui, avec les restrictions liées au coronavirus, c'est impossible.

Grâce à ses bonnes performances, Joao Miranda a reçu une offre pour renouveler avec le Jiangsu Suning.

Mais l'ancien Colchonero va refuser. La raison ? Il ne supporte plus de ne pas pouvoir voir sa famille.

"Je n'ai pas vu ma femme et mes enfants depuis cinq mois. Je veux retourner au Brésil, cette fois-ci c'était très difficile", a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par le 'Mundo Deportivo'.

Beaucoup de choses ont changé depuis son arrivée en Chine : "En 2019, c'était calme, le championnat de Chine s'est arrêté aux dates de la FIFA et j'ai pu aller au Brésil. Mais maintenant, à cause du virus, je suis venu ici en juin et je n'ai pas pu partir.

La pandémie a poussé Joao Miranda à décider de retourner dans son pays d'origine. Au Brésil, Sao Paulo lui tend déjà la main.