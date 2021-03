Mislav Orsic élu joueur de la semaine en Ligue Europa

Mislav Orsic, l'attaquant du Dinamo Zagreb, a été élu joueur de la semaine de la Ligue Europa.

Orsic a inscrit les trois buts qui ont permis à l'équipe croate de s'imposer 3-0 contre Tottenham après avoir perdu le match aller 2-0 à Londres.

Le Balkan a devancé Gerard Moreno, attaquant de Villarreal et auteur des deux buts contre le Dynamo Kiev, l'Espagnol Borja Mayoral, auteur d'un doublé contre le Shakhtar Donetsk, et David Neres, qui a inscrit le premier but de l'Ajax contre les Young Boys.