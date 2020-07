Plus qu'un billet à prendre pour la Ligue des champions

Diego Simeone a mis fin aux critiques du début de saison concernant son système peut-être trop vieux pour l'Atlético Madrid. Les Colchoneros ont atteint leur objectif principal cette saison.

En plus d'être encore en lice et qualifié pour le Final 8 de Champions League, le club colchonero a réussi à se qualifier pour la prochaine édition de la prestigieuse compétition européenne hier soir.

Il s'agira de la huitième Ligue des champions consécutive à laquelle participera le club de Diego Simeone, un club qui nous a habitués à de belles performances lors des dernières années en Europe.

Les joueurs de l'Atléti ont réussi à atteindre deux fois la finale de la grande compétition européenne en 2014 et 2016, mais se sont à chaque fois fait éliminer contre leur voisin, le Real Madrid.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sont déjà tous certains d'être qualifié pour la prochaine édition, et il ne reste donc plus qu'un billet en Espagne pour accéder à la Champions League. Un billet qui pourrait être validé dès ce week-end par Séville. Villarreal a encore une toute petite chance de créer la surprise, mais cela ne dépend pas uniquement de lui.