Mo Salah appelé pour les Jeux Olympiques avec l'Égypte ?

Si la Coupe d'Afrique des Nations se disputera finalement en 2022, la sélection égyptienne participera aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 pendant l'été prochain.

Et le sélectionneur des U23 de l'Égypte a évoqué la possibilité de faire jouer Mohamed Salah avec son équipe pour le rendez-vous de l'été prochain en Asie.

"Le staff et la Fédération ont envie de voir Mohamed Salah avec nous pour les Jeux Olympiques, nous espérons qu'il sera là. Vous devenez plus ambitieux avec de bons joueurs, comme le Brésil en 2016, qui avait Neymar et qui a remporté la Médaille d'or", a reconnu Shawky Gharib en conférence de presse.

"Mohamed Salah est un joueur de classe mondiale et nous espérons pouvoir trouver un accord qui bénéficiera à l'équipe olympique. Je jure que nous avons parlé de convoquer Salah, personne d'autre", a-t-il ajouté. Mo Salah pourrait ne pas être la seule grande star à jouer pour sa sélection aux Jeux Olympiques, puisque la France pourrait convoquer Kylian Mbappé, l'Espagne aimerait faire jouer Sergio Ramos, et le Brésil tenterait de convoquer Neymar de revenir.