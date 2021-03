À l'occasion du 15e anniversaire des débuts de Luka Modric avec la sélection nationale croate, José Mourinho s'est entretenu avec 'Sportske Novosti' à propos du milieu de terrain, qu'il l'a emmené au Real Madrid lors de la saison 2012/2013, la dernière année de l'entraîneur portugais au club Merengue.

"J'ai beaucoup insisté pour emmener Modric au Real Madrid car il avait tout ce dont nous avions besoin : technique, vision et lecture du jeu, qualité de décision, rapidité de réflexion, il fait des passes longues, courtes, il sait presser, il est intelligent dans le positionnement et intense. Et nous avions besoin de tout cela au Real Madrid", a-t-il souligné.

Sur l'adaptation du Croate, Mourinho a expliqué qu'il était "très calme", ​​contribuant au fait que Modric est "un garçon stable et sûr de lui".

"C'est un grand professionnel, mène une vie tranquille, aime sa famille et est un vrai bosseur", a salué le Portugais, avant d'ajouter : "Quand quelqu'un peut écrire l'histoire en devenant déterminant, il devient immortel."

Face au défi de désigner un joueur comparable à Modric, Mourinho a conclu : "Luka Modric a remporté le Ballon d'Or, ne le comparons à personne ..."