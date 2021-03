Modric est le 3e joueur le plus utilisé par Zidane en Liga

Malgré les rumeurs qui le voient déjà loin du Real Madrid, Luka Modric reste l'un des joueurs les plus importants de l'équipe de Zidane.

L'international croate a presque tout joué cette saison. Le joueur compte pas moins de 33 matchs officiels, dont 29 en tant que titulaire, sur les 35 possibles.

Comme le rapporte 'BeSoccer Pro', à 35 ans, Modric est le troisième joueur le plus utilisé par Zidane en Liga, avec un total de 1 972 minutes réparties sur 25 matchs. Seuls Varane et Courtois en comptent plus que lui.

Le Français a joué 2 250 minutes, tandis que le gardien belge est le seul membre de l'effectif madrilène à avoir joué tous les matchs en Liga : 2 340 minutes en 26 rencontres.

Depuis la saison 2012-13, sa première en tant que 'merengue' , Modric a joué 376 matchs officiels sous les couleurs du Real Madrid.