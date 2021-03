Modric est le joueur le plus capé de l'histoire de la Croatie

Le capitaine de la Croatie a établi un nouveau record avec son équipe nationale. Le brassard ne pèse pas à Luka Modric, qui a disputé son 135e matches avec la Croatie contre Chypre ce samedi, ce qui fait de lui le joueur le plus capé de l'histoire de son pays.

Le finaliste de la Coupe du monde et lauréat du Ballon d'Or a désormais dépassé l'ancien joueur, Darijo Srna. Modric a remporté un total de 70 matchs avec la Croatie, ce qui, selon 'BeSoccer Pro', représente un peu plus de la moitié des matchs qu'il a disputés avec l'équipe au damier (51,85%).

Il y a quelques jours, le milieu de terrain du Real Madrid a fêté les 15 ans de ses débuts dans l'équipe nationale des Balkans, désormais entraînée par Zlatko Dalić. Sa première sélection remonte au 1er mars 2006, à l'occasion d'un match amical contre l'Argentine. Depuis, il a inscrit 16 buts et délivré 11 passes décisives. Et ce n'est pas fini pour Modric, qui devrait jouer l'Euro et très probablement la Coupe du monde au Qatar.

Il a déjà participé aux Coupes du monde d'Allemagne 2006, du Brésil 2014 et de Russie 2018. Lors de la dernière d'entre elles, la Croatie avait atteint la finale avant de s'incliner face à la France (4-2). Le milieu de terrain des Flamboyants avait été élu meilleur joueur du tournoi. Modric a également participé aux Euro d'Autriche et de Suisse 2008, de Pologne et d'Ukraine 2012 et de France 2016.