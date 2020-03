Modric et Mendy de retour contre le Betis

Le Real Madrid fait son retour en championnat après sa précieuse victoire contre le FC Barcelone sur la pelouse du Bernabéu la semaine passée. Ce dimanche, le Real va à Séville.

Les joueurs de Zinédine Zidane se rendent au Benito Villamarin pour affronter le Betis Séville et l'entraîneur français devrait effectuer plusieurs changements dans son onze.

Selon les informations de 'AS', Luka Modric retrouvera une place de titulaire contre le Betis. Le joueur était sur le banc contre le Barça, et Toni Kroos et Valverde lui avaient été préférés.

Ferland Mendy devrait lui aussi être titulaire. Contre Manchester City et le FC Barcelone, Zidane avait fait le choix de titulariser Marcelo. Un bon choix en ce qui concerne la performance du Brésilien contre le Barça.

Cependant, Ferland Mendy fera son retour ce week-end. Le défenseur latéral français devrait lui aussi être titulaire. Des changements qui permettront à Zidane de faire tourner avant le retour de la Ligue des champions.