Modric : "Mbappé doit quitter le PSG pour dominer"

Kylian Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain pour atteindre le niveau de domination que son potentiel suggère, selon la star du Real Madrid Luka Modric. Le vainqueur de la Coupe du monde avec l'équipe de France a toujours été évoqué dans la capitale espagnole, son compatriote Zinedine Zidane étant actuellement à la tête du géant de la Liga.

Cependant, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a réfuté les allégations concernant le départ présumé de Mbappe, affirmant que le club chercherait à assurer l'avenir du jeune homme de 21 ans à Paris. Modric pense que Mbappé a la capacité d'atteindre le sommet du football mondial, mais qu'il doit pour cela évoluer dans un championnat où la concurrence est plus forte.

"Mbappé a tout pour dominer la scène [du football], a déclaré Modric à La Gazzetta dello Sport. Mais je pense que pour franchir ce palier, il doit aller dans un championnat où son équipe ne gagne pas si facilement."

Modric - le lauréat du Ballon d'Or 2018 - aura 35 ans en septembre mais il a joué 35 matches pour le Real cette saison, inscrivant cinq buts et délivrant cinq passes décisives. Interrogé sur son avenir, l'international croate a déclaré qu'il lui restait quelques saisons à jouer à un haut niveau et a laissé entendre qu'il aimerait un jour entraîner son équipe nationale.

"Je suis sûr que je peux jouer à un haut niveau pendant encore deux ans, ensuite nous verrons. J'aimerais mettre fin à ma carrière au Real, mais cela dépendra aussi du club.

"Bien sûr, je ferai une formation d'entraîneur. Pour nous, l'équipe nationale est un sentiment au-dessus du football, à la fois comme joueur et comme entraîneur, je serais honoré d'être là."

Modric a beaucoup appris de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Le duo a joué six saisons ensemble au Bernabeu. Il a admis que le Portugais avait manqué au Real depuis son départ pour la Juventus en 2018.

"Parler des capacités de Ronaldo me semble trivial : il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ses buts et son caractères nous ont manqué : Cristiano veut toujours gagner, il nous a motivés et nous a fait réagir. En tant que personne, il est donc un 10 - il a un grand cœur et est toujours prêt à aider ceux qui sont dans le besoin."