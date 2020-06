Mohamed Salah vise le titre du meilleur buteur

Mohamed Salah affirme n'avoir jamais eu de doute sur le fait que Liverpool connaîtrait la consécration en Premier League pendant son séjour au club. Maintenant que c'est fait, l'Egyptien cherche désormais à remporter un troisième titre du meilleur réalisateur du championnat.

L'arrivée d'un joueur qui avait auparavant eu du mal à s'imposer dans le football anglais à Chelsea s'est avérée être un tournant pour les Merseysiders. Jurgen Klopp a acquis Salah pour seulement 40 millions d'euros à l'été 2017 alors que ce dernier n'avait pas réussi chez les Blues. Cette confiance a été récompensée par 92 buts en 145 apparitions. Un rendement exceptionnel et qui l'a fait passer devant Fernando Torres et Luis Suarez comme attaquants les plus prolifiques des Reds.

Salah est désormais vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League, tandis qu'un titre de joueur de l'année PFA et deux distinctions de meilleur buteur sont venus s'ajouter à son palmarès personnel. Son objectif désormais est de décrocher un autre soulier d'or en PL. Avec 17 réalisations à son actif, il peut légitimement espérer réussir ce pari.

"Gagner la Premier League est incroyable pour le club et la ville. J'ai maintenant atteint mon plus grand objectif, celui que je me suis fixé depuis que j'ai signé pour Liverpool", a d'abord déclaré Salah à 'beIN Sports' en aidant les Reds à mettre fin à 30 ans de souffrance. "Quand je me concentre sur quelque chose que je veux réaliser, je le fais toujours. Si je suis convaincu que je peux réaliser quelque chose, Dieu merci, je le fais toujours".

"La première question qui m'a été posée depuis mon arrivée à Liverpool était que si nous pouvions gagner la ligue et la Ligue des champions. C’est pourquoi c’est formidable de pouvoir gagner quelque chose que j’ai promis de gagner. Bien sûr, je veux gagner le Soulier d'Or pour la troisième fois consécutive, voyons ce qui se passe. Je me concentre sur les matches et j'essaie de tirer le meilleur parti de mes opportunités. J'ai parfois de la malchance mais je n'abandonne jamais", a ajouté le Pharaon.