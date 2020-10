"Moise veut démontrer au PSG qu'ils ont eu raison de faire ce pari"

Moise Kean est l'une des dernières surprises du mercato estival du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, qui a choisi l'Italien pour remplacer Choupo-Moting en attaque.

Le jeune attaquant sortait d'une saison difficile sous les couleurs d'Everton en Premier League et le défi du joueur italien sera de se relancer et de démontrer ce qu'il vaut du côté de la capitale.

Un défi faisable selon le père de Moise Kean, Biorou Jean Kean. Dans un entretien pour 'Le Parisien', le père de la nouvelle recrue parisienne s'est confiée sur la nouvelle aventure de son fils.

"À Everton, c'était trop compliqué pour lui. Le club a embauché des attaquants plus chers et plus expérimentés que lui et il aurait peu joué. Franchement, il n'avait pas sa place, à son âge, à Everton cette saison. C'est bien qu'il se relance ailleurs. C'est compliqué de passer de l'Italie à l'Angleterre", a commencé le père du joueur de 20 ans.

Il assure que son fils est très motivé par ce nouveau challenge : " Il faut du temps et Moise est encore jeune. Il n'avait pas encore digéré le changement et Everton n'a pas de temps à perdre. Mais là, je vous le dis : Moise est très motivé et veut démontrer que le PSG a eu raison de tenter le pari."