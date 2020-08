"Mon avenir ne dépend pas de moi"

"La vérité est que c'est une défaite extrêmement douloureuse. Le score est peut-être trop dur, mais ils méritaient certainement la plupart des buts. L'équipe a été dépassée à plusieurs reprises. Nous avons très bien commencé, mais la détermination du Bayern dans de nombreux domaines nous a dépassés", a confié l'entraîneur espagnol au micro de 'Movistar'.

" Il y a certainement une énorme frustration et les décisions doivent être prises en pensant à l'avenir. Le Barça est un si grand club, cela fera de gros dégâts et quelque chose devra certainement changer", a-t-il ajouté concernant la rencontre de ce soir.

Une élimination qui a de grandes chances de se solder sur un départ de Quique Setién dans les prochaines heures, lui qui avait déjà été beaucoup critiqué après la fin désastreuse de la Liga.

"Beaucoup se demandent si je vais continuer ou non. Cela ne dépend pas de moi. Il doit y avoir une réflexion, en tenant compte de la situation, et de cette défaite de Barcelone qui a été si humiliante", conclut Setién. L'avenir ne lui appartient plus.