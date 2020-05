"Mon père est asthmatique, si la Premier reprend et que je me contamine..."

En Premier League, plusieurs joueurs s'opposent à une reprise du championnat. Les entraînements doivent cependant commencer dès lundi, bien que le risque de contamination soit encore élevé en Angleterre.

Abraham, l'attaquant Chelsea, a accordé un entretien au tabloïd britannique 'The Sun'. "Mon père est asthmatique, si le championnat reprend et que je me contamine... Si le virus arrive à la maison ça serait le pire", a-t-il confié.

Le joueur affirme avoir envie de retourner sur les pelouses de Premier League, mais ne veut cependant pas prendre de risques. "Pour moi c'est important de pouvoir retourner m'entraîner. Si on me dit que c'est sûr, qu'il n'y a aucun risque alors oui, sinon, il faudra encore attendre".

"Mon père veut que le football reprenne. Il me dit qu'il sait que je suis motivé, c'est l'un de mes plus grans fans", a ajouté Abraham.

"La Premier League et le Gouvernement doivent trouver un accord et prendre une décision. Si le football reprend en sécurité, alors je suis prêt pour jouer", a-t-il conclu.