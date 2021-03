"Mon plan est de revenir au Real Madrid"

Bale s'est exprimé en conférence de presse et a lâché une bombe qui pourrait en surprendre plus d'un en raison de la manière dont il a quitté le Real Madrid pour Tottenham. Son objectif est de "revenir" après l'Euro avec le Pays de Galles.

"Le plan initial était de ne faire qu'une saison chez les Spurs et ensuite, après le championnat d'Europe, il me restait une année au Real Madrid. Mon plan est de revenir et c'est ce que j'ai en tête, pour être honnête", a-t-il souligné.

Il est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022 et à la fin de la saison, il termine son prêt à Tottenham, où il n'a pas un rôle extraordinaire sous Mourinho.