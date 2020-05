"Mon premier choix n'était pas le Barça"

Pol Garcia joue actuellement pour Sint-Trond, mais il a d'abord dû choisir entre plusieurs clubs. Finalement, il a dû aller à Barcelone, et ce n'était pas son premier choix.

"Albert Benaiges a appelé mes parents à chacun des quatre étés où j'étais à l'Espanyol, mais nous avons refusé les offres parce que nous étions très heureux. Barcelone n'était pas mon premier choix, je m'intéressais à Madrid ou à l'Atlético. Finalement, ça n'a pas marché et je suis allé à Barcelone", se rappelle-t-il dans une interview au journal 'AS'.

Le défenseur central ne veut pas revenir sur ces décisions : "Quand j'ai quitté Barcelone, le Real Madrid s'est intéressé à nouveau. C'est une fierté, mais cela fait réfléchir, mais je préfère éviter les remords."

Le défenseur est parti à la Juventus à l'âge de 16 ans. "On m'a proposé un contrat à long terme et il était très intéressant financièrement. Ils sont venus me chercher à ma porte. Ils m'ont fait me sentir très important et c'est ce que j'exigeais à Barcelone. Ils m'ont rendu visite à Turin avec tout ce qu'ils avaient payé. Ils m'ont traité comme si j'étais Zidane", a-t-il terminé.