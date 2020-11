"Mon présent est à Séville, je pourrais mourir pour ce maillot"

En prêt à Grenade la saison dernière, Carlos Fernandez est finalement resté au FC Séville, sans qu'il arrive à vraiment s'imposer pour l'instant. Pour les médias officiels du club, il a dévoilé son ressenti sur ce début de saison, et comment il voyait les choses évoluer.

"J'avance au jour le jour. C'était un mercato étrange pour tout le monde. C'est vrai que j'aurais pu partir à un moment, mais ça ne s'est pas fait et maintenant je dois rester concentré sur le club. Je laisse derrière moi ce qu'il s'est passé."

Il est aussi revenu sur ses doutes, son parcours: "Je suis une personne qui vit dans le présent. Avec tout les obstacles sportifs et non-sportifs que j'ai connu, je ne peux pas m'attarder sur le passé. je me prépare au futur et je pense au moment présent. Pour le moment c'est Séville, et je me prépare pour être prêt lorsqu'on aura besoin de moi."