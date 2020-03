"Mon souhait est de rester Ã  Chelsea"

Le coach des Blues Frank Lampard a insisté sur le fait que Chelsea était en pourparlers avec Pedro au sujet d'un nouveau contrat en février dernier, mais les négociations semblent avoir calé en plein l'épidémie de coronavirus.

Mercredi, les traductions d'un article publié par la chaîne espagnole Cadena Ser ont cité Pedro en affirmant qu'il prévoyait de "résilier" son contrat actuel à Chelsea.

Cependant, Pedro est catégorique sur le fait que ses commentaires ont été mal traduits, et dit que c'est son "souhait de pouvoir rester" chez les Blues dans le futur, lui qui attend une rencontre avec les officiels du club.

"Comme beaucoup de gens le savent, mon contrat prend fin en mai", a déclaré l'ailier au site officiel de Chelsea.

"Mais je n'ai toujours pas parlé au club pour savoir s'il sera renouvelé ou non et si je vais continuer. J'ai vu beaucoup de messages de fans de Chelsea me dire au revoir et me remercier pour le temps que j'ai passé ici, ce que j'apprécie, mais je voudrais simplement dire à tous les fans que si mon contrat actuel arrive à son terme, je dois encore parler au club."

"Je ne sais pas si je continuerai à jouer ici ou non. Cette conversation est encore à venir. Mais je n'ai signé pour aucun autre club. J'appartiens à Chelsea. J'ai un contrat. Mon souhait est de pouvoir rester ici mais évidemment nous ne savons pas ce qui va se passer. Je dois parler au club et voyons ce qui se passera."