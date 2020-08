Monaco en concurrence avec Liverpool pour un international américain

Entraîneur de Monaco depuis cet été, Niko Kovac, ex-Eintracht Francfort et ex-Bayern Munich, connaît parfaitement la Bundesliga et les pépites qui y évoluent.

L'une d'elles est l'international américain Weston McKennie (19 sélections, 6 buts). Le milieu de terrain, âgé de 21 ans, joue à Schalke 04 et vient de réaliser une belle saison (28 matches en championnat, 3 buts, élu une fois homme du match).

Et selon le quotidien L'Equipe, Kovac souhaiterait faire venir McKennie en Principauté. Mais comme le révèle journal dans ses colonnes, Monaco va devoir batailler pour s'attacher les services du joueur. D'abord avec Schalke 04 qui ne souhaite pas brader son joueur. Le montant du transfert est estimé à 20 millions. Or, cette somme n'effraie pas deux clubs anglais : Liverpool et Everton qui s'intéressent de très près à McKennie.

L'Américain est d'ailleurs sur le point de quitter Schalke 04 puisqu'il a quitté le stage de préparation de son club à Herzlake pour rentrer à Gelsenkirchen. Mais l'agence qui gère les intérêts du joueur n'a pas laissé le moindre indice sur la future destination de McKennie.