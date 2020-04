Monaco et Leicester ciblent William Carvalho

'AS' avait évoqué le possible départ de William Carvalho du Betis Séville, qui penserait à renflouer ses caisses grâce à la vente du joueur. Quelques jours plus tard, les premiers prétendants ont pointé le bout leur nez.

Selon plusieurs médias anglais, portugais et français, Monaco et Leicester seraient très attentifs à la situation de l'international portugais en vue de la saison prochaine.

Les deux clubs avaient déjà voulu s'attacher les services du Portugais avant que celui-ci n'atterrisse à Séville contre 16 millions d'euros, plus quatre de bonus.

Dernièrement, une hernie discale avait empêché l'ancien joueur du Sporting d'avoir la régularité qu'il souhaitait.