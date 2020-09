Neuvième de Ligue 1 la saison dernière, l'AS Monaco a trouvé le successeur d'Islam Slimani cet été. Le club de la Principauté s'est attaché les services de l'attaquant Kevin Volland. Il arrive en provenance du Bayer Leverkusen, club avec lequel il a marqué 10 buts et délivré 8 passes décisives en Bundesliga lors du dernier exercice.

Sur le Rocher, le joueur de 28 ans a paraphé un contrat de quatre ans, portant donc jusqu'en 2024. Après quatre ans sous le maillot du Bayer Leverkusen, il va découvrir un nouveau championnat. Pour son plus grand plaisir, comme il l'a rappelé vendredi en conférence de presse, en marge de sa présentation officielle;

"C’est une nouvelle expérience de découvrir la Ligue 1, c’est différent du championnat allemand. Il y a beaucoup de rapidité, de physique, j'espère pouvoir apporter ma contribution à l'équipe, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de duels en Ligue 1, je ferai de mon mieux pour progresser et aider l'équipe. J'ai joué mon premier match amical contre Nice, c'était une bonne expérience même si cela faisait deux jours que j'étais arrivé. Je vais avoir besoin d'un peu de temps, car je n'ai pas fait de préparation en Allemagne. Mais je suis à la disposition de l'entraîneur", a notamment déclaré l'attaquant allemand, qui souhaite connaître la même réussite que l'un de ses compatriotes sur le Rocher.



"Je sais que Klinsmann a joué à Monaco et j'espère faire aussi bien que lui ici. C'est une légende en Allemagne. Je me rappelle du parcours de Monaco en Ligue des champions en 2004, je me rappelle de cette aventure, j'avais le maillot de Morientes. Si je suis ici c'est parce que Monaco est un grand club qui a une grande histoire, c'est une des raisons qui ont fait que je suis venu ici", a ensuite ajouté Kevin Volland. Ce samedi (17h00), l'AS Monaco affronte le FC Nantes.