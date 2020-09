Neuvième de Ligue 1 la saison dernière, l'AS Monaco tient enfin le successeur d'Islam Slimani. Le club de la Principauté vient d'officialiser le transfert de l'attaquant Kevin Volland ce mercredi. Il arrive en provenance du Bayer Leverkusen, club avec lequel il a marqué 10 buts et délivré 8 passes décisives en Bundesliga lors du dernier exercice.

Pour l'enrôler, l'ASM a déboursé une somme avoisinant les 15 millions d'euros. Sur le Rocher, le joueur de 28 ans a paraphé un contrat de quatre ans, portant donc jusqu'en 2024. Après quatre ans sous le maillot du Bayer Leverkusen, il va donc découvrir un nouveau championnat. Pour son plus grand plaisir.

"Ravi de rejoindre ce club avec une grande histoire"

"Je remercie les dirigeants de l’AS Monaco pour la confiance témoignée. Je suis ravi de rejoindre ce club avec une grande histoire et des ambitions fortes. J’ai suivi les premiers résultats de l’équipe, j’ai maintenant hâte de rejoindre le groupe et de me mettre au travail pour apporter mes qualités", a-t-il déclaré, en marge de sa présentation.