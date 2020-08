Monaco repart encore de zéro cet été avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Niko Kovac. Nommé début juillet à la place de Robert Moreno - qui n'aura disputé que 13 matchs avec l'ASM - le Croate espère remettre le club de la Principauté sur les bons rails.

"Je ne suis pas un coach qui reste à l'extérieur du terrain et observe en ayant l'air toujours contrarié. Le jeu, c'est ma passion, et sans passion, on ne réussit rien, précise-t-il dans un entretien à 'L'Equipe'. J'essaye d'être proche, je ne veux pas que les joueurs aient peur de moi. On n'est pas amis mais on doit avoir une bonne relation."

D'autant que l'ancien coach du Bayern Munich a bien l'intention de s'inscrire dans la durée sur le Rocher. "J'ai signé un contrat de trois ans, Paul Mitchell de quatre, ça montre qu'un processus s'installe. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain. Je sais que dans le foot, on n'a pas de temps. Mais dans notre cas, on en a et on montrera que c'était la bonne façon de faire."

Une façon de faire qui consistera dans un premier temps à offrir davantage de stabilité défensive à son équipe, trop friable derrière la saison passée. "Je crois à une règle : les buteurs gagnent les matches, les défenses gagnent les titres", reprend Kovac.

"J'ai vu que Monaco a concédé 44 buts la saison dernière, pas en 38 matches mais en 28 matches... Reims (6e) n'en a pris que 21. C'est un point clé qui dépend de tous les joueurs. Mais on veut aussi jouer offensivement, avec agressivité et vitesse."