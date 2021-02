Kovac préfère regarder derrière que devant : "Creuser l'écart avec les poursuivants"

Et si l'AS Monaco était l'invité surprise de la course au podium. Et si l'AS Monaco jouait les troubles fêtes dans la lutte à la qualification pour la Ligue des champions dont les trois places semblent promises au Paris Saint-Germain, à Lille et à l'Olympique Lyonnais depuis quelques semaines. Si le bilan du club de la Principauté peut plaider en sa faveur, Niko Kovac ne cesse de prôner la prudence et ne veut pas s'emballer.

Pourtant, vainqueur du FC Nantes ce dimanche soir, l'AS Monaco, toujours quatrième, est revenu à trois longueurs du PSG, troisième, à quatre points de Lyon, deuxième, et six points de Lille, leader de Ligue 1. Le club de la Principauté s'est même offert un petit matelas et compte six points d'avance sur Rennes, qui a un match en moins après le report de la rencontre face à l'Olympique de Marseille. Malgré la belle série de cinq victoires consécutives en Ligue 1, l'AS Monaco préfère garder les pieds sur terre.

Après la rencontre, en conférence de presse, Niko Kovac est resté fidèle à lui-même, et a une nouvelle fois esquivé les questions sur la course au podium pour son équipe : "Vous pouvez me croire ou pas, c'est ce que j'ai dit en conférence de presse à plusieurs reprises, mais je pense d'abord à creuser l'écart avec les sixièmes ou septièmes places, on est concentrés sur ce point et si on y parvient, on ne sera pas loin du podium".

"Maripan est en grande forme"

Mais je ne préfère pas parler du podium très honnêtement, très objectivement. Chaque match est difficile en L1, vous pouvez perdre ou gagner, on l'a vu avec le PSG aujourd'hui (défait 2-3 à Lorient). Mais on ne parle pas des trois premières places aujourd'hui, le but c'est de creuser l'écart sur nos poursuivants", a ajouté l'ancien entraîneur du Bayern Munich.

Le technicien de l'AS Monaco est heureux des progrès de son équipe et de sa défense notamment : "Je pense que je vais retenir la globalité du match, pendant 75 minutes, l'équipe a très bien joué, on a eu la possession de balle, on s'est créé des opportunités, on a eu une bonne maîtrise du jeu d'une manière générale, le dernier quart d'heure on a un peu baissé. On était proche de marquer le troisième but, mais on a été un peu plus nerveux. C'est dommage. Mais en y réfléchissant bien, c'est une bonne chose d'avoir pris ce but, cela va me permettre de dire aux joueurs qu'il faut rester concentrer durant tout le match pour pouvoir remporter un match de Ligue 1."

"Je suis heureux de la défense, ce n'est pas uniquement le travail de notre défense, le travail défensif commence avec nos deux attaquants qui travaillent pour le collectif. Je suis un peu déçu de prendre ce but, il faut continuer à travailler, mais nous nous améliorons. Maripan est en grande forme, il est très agressif sur les coups de pied arrêtés, il sait où le ballon va aller, il essaye de la mettre au fond à chaque fois. Je suis content de son travail offensif, mais aussi défensif, donc j'espère qu'il va continuer comme cela", a conclu Niko Kovac.