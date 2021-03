Kovac : "Sécuriser définitivement la quatrième place"

Niko Kovac préfère regarder dans son rétroviseur que devant lui. L'ancien entraîneur du Bayern Munich l'a suffisamment répété depuis plusieurs semaines. Non pas qu'une place en Ligue des champions ou que la course au titre ne l'intéresse pas, mais le technicien croate veut avant tout remplir son objectif et terminer dans les quatre premiers. L'AS Monaco dispose de neuf points d'avance sur l'OM, quatrième, et a quatre points de retard sur l'OL et le PSG. En conférence de presse, Niko Kovac a admis qu'il aimerait réduire l'écart avec le trio de tête vendredi soir, mais se préoccupe surtout de ce qui se passe derrière.

"Une bonne occasion de mettre la pression sur le top 3 en cas de victoire ? Ça y ressemble. Mais personne ne s’attendait à la défaite du PSG face à Nantes. On connaît le football, il se passe parfois des choses surprenantes, la Ligue 1 est une compétition relevée. On s’attend à une grosse bataille ce week-end à Saint-Étienne. Donc ce n’est pas gagné d’avance, on verra selon le résultat. Encore une fois, on veut creuser l’écart avec les équipes qui nous suivent, car nous voyons que l’OM revient sur les deux derniers matchs. Si nous gagnons, ce sera effectivement un moyen de mettre la pression sur les équipes du top 3", a indiqué l'entraîneur de l'AS Monaco.

Niko Kovac est revenu sur le match nul contre le leader lillois, dimanche : "J’ai dit aux joueurs que ce points pris contre Lille, qui est une des meilleures équipes de Ligue 1, sera peut-être important en fin de saison. J’ai été ravi de la prestation des joueurs, car je connaissais la qualité de cette formation. Alors c’est certain que le LOSC n’a pas eu beaucoup d’opportunités, nous n’avons concédé qu’un seul tir. En tout cas si on arrive à sécuriser définitivement la 4e place, on verra ce qu’il est possible de faire plus haut".

"Avant le match, j’ai dit à mes joueurs que c’était une belle opportunité de montrer que nous pouvons être compétitifs face aux équipes de tête. Tout le monde se demande à chaque fois si nous sommes au niveau pour jouer le top 3. Évidemment en début de saison ce n’était pas le cas, mais nous construisons quelque chose et nous avons vu les résultats en 2021. Encore une fois, Lyon, Lille, Paris et même Marseille sont des équipes qui travaillent depuis plusieurs années. Nous avons une équipe plus jeune, qui commence à concéder moins d’occasions, à mieux défendre, et c’est ça qui est intéressant", a ajouté le Croate.

Niko Kovac a précisé ce qu'il manque à son équipe pour être champion de France cette saison : "Vous savez, pour être champion, il ne faut pas perdre des points stupides. L’équipe qui est capable de faire ça, pour moi, peut espérer être championne en fin de saison. De mon propre avis, nous avons perdu trop de points faciles depuis le début de saison, et c’est la raison pour laquelle je ne veux pas nous mettre sur le même plan que le top 3. Pour moi encore une fois, l’équipe qui sera championne se trouve dans le trio devant nous".

"Quand vous jouez aujourd’hui contre des équipes du bas de classement, ce n’est vraiment pas facile en deuxième partie de saison, car elles ont besoin de points pour se sauver. La Ligue 1 est un championnat très difficile, je le répète. Il ne suffit pas de dire on se déplace et on prend les trois points. Nous avons été très compétitifs contre les tops équipes depuis janvier, mais il faut aussi se battre avec d’autres équipes qui ont des objectifs différents. Il y a aussi Lens, Rennes, Angers, Saint-Etienne, qui sont des équipes très compliquées à jouer", a conclu l'entraîneur de l'ASM.