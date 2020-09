Niko Kovac : "Je suis déçu"

Vainqueur face au FC Nantes quelques jours plus tôt (2-1), Monaco n'est pas parvenu à enchaîner, samedi soir, face au Stade Rennais. Défait par les Bretons (2-1), le club de la Principauté avait pourtant eu le bonheur d'ouvrir le score en première période, grâce au premier but de la saison de Wissam Ben Yedder.

"On a été trop passifs en seconde période"

Renversé par des locaux plus entreprenants au retour des vestiaires, Monaco repart finalement du Roazhon Park avec une défaite douloureuse. En conférence de presse d'après-match, Niko Kovac, l'entraîneur de l'ASM, est apparu déçu. "Je suis déçu car on a très bien joué en première période contre un club de Ligue des champions. On a été trop passifs en seconde période, on a trop joué latéralement, on a reculé et la pression rennaise s'est accentuée. On a quand même eu deux chances de plier le match, avec Wissam (Ben Yedder) et Youssouf (Fofana), et on les a ratées", a ainsi noté le technicien allemand, déjà tourné vers la suite des évènements.

"Mais on va lever la tête, on est une équipe jeune qui doit progresser. Ce sont des petits détails qui ont fait tourner le match, mais on a montré qu'on pouvait rivaliser avec l'une des meilleures équipes de L1", a ensuite expliqué Niko Kovac. Pour rappel, le Stade Rennais jouera la prestigieuse Ligue des Champions cette saison.