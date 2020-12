Niko Kovac : "Le titre ? Pas après douze matches"

Après avoir battu le Paris Saint-Germain à Louis II (3-2), l'AS Monaco s'est de nouveau imposée, dimanche, face au Nîmes Olympique (3-0). Faciles, les hommes de Niko Kovac ont confirmé leurs bonnes dispositions du moment, eux qui pointent désormais à la quatrième place du classement, à deux points seulement du leader parisien.

Sur le Rocher, tous les signaux sont positifs ces dernières semaines. De quoi satisfaire l'ancien coach du Bayern Munich, très heureux après la victoire face aux Crocodiles. "C'est une victoire méritée, nous avons eu beaucoup d'occasions. J'étais très satisfait de la première période, mais nous n'avons pas bien démarré la deuxième. Après le carton rouge, nous avons mieux joué. Bon, j'aimerais que nous contrôlions un match 90 minutes, mais au final je suis content de cette victoire", a ainsi confié Niko Kovac.

"Nous perdrons aussi des matches, mais il faudra apprendre à réagir"

"Sofiane Diop ? Quand il joue simple, c'est encore mieux, trois buts, c'est bien, j'espère qu'il va garder les pieds sur terre ! Je suis sûr que ça va aller encore mieux pour lui", a ensuite ajouté le technicien au sujet de son jeune joueur, auteur de l'ouverture du score ce dimanche. Toutefois, attention à l'excès de confiance.

"On a trouvé un vrai équilibre, quatre mois et demi après notre arrivée. Le titre ? Pas après douze matches, nous n'en sommes pas là, non. C'est une bonne période pour nous, il faut continuer à travailler. Nous sommes une jeune équipe. Nous perdrons aussi des matches, mais il faudra apprendre à réagir, comme nous l'avons fait après celle de Lyon", a enfin confié l'entraîneur du club de la Principauté, arrivé cet été pour remplacer un Roberto Moreno peu apprécié des dirigeants monégasques.

Une chose est sûre, en poursuivant sur sa lancée actuelle, Monaco peut nourrir de grandes ambitions cette saison, dont celle de retrouver la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra prendre les matches les uns après les autres. Et cela commence dès le week-end prochain, avec un déplacement périlleux sur la pelouse du LOSC.