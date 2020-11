Niko Kovac veut "prendre des points" contre le PSG

Après plusieurs jours de trêve internationale, la dernière de l'année 2020, la Ligue 1 va reprendre ses droits ce week-end. La 11ème journée débute dès vendredi soir par un choc alléchant entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, au stade Louis II. Une rencontre abordée avec ambition par Niko Kovac, entraîneur monégasque.

"Vous pouvez espérer un point voire trois"

"Le prochain match est contre le PSG, la meilleure équipe du championnat. Il y a les meilleurs joueurs donc ce sera un match difficile pour nous. Nous allons essayer de prendre des points et pour cela, nous devrons être à 100% et jouer en équipe. Je crois en mes joueurs, il se donnent à 100% et c’est le plus important. Quand vous le faites, vous pouvez espérer un point voire trois. Si ce n’est pas le cas, ce sera dur mais on pensera positif", a ainsi commenté le technicien croate, sur le site officiel de l'ASM.

Malheureusement, le club du Rocher devra faire sans son meilleur élément en la personne de Wissam Ben Yedder, testé positif à la Covid-19. Un joueur dont les qualités ont été louées par Niko Kovac, fan de l'ancien du TFC et du FC Séville. "Wissam est une grande star, pas seulement en France mais dans le monde entier. C'est un leader, un joueur d'expérience, qui influence les jeunes joueurs et aide l'équipe par ses qualités. Il aide également la jeune génération, je pense que c'est un honneur pour lui d'être le capitaine de l'AS Monaco et je suis content qu'il le soit. C'est ce que j'attends de lui, il doit continuer sur sa lancée", a assuré l'entraîneur. L'attaquant a déjà inscrit 6 buts cette saison en Ligue 1.