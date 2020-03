Oleg Petrov apprécie le travail de Roberto Moreno

Malgré un début de saison poussif, l'AS Monaco demeure totalement en course pour terminer sur le podium ainsi que pour se qualifier pour une Coupe d'Europe.

Après la crise, l'heure est désormais à l'optimisme sur le Rocher, où le club reste sur cinq matches consécutifs sans avoir encaissé le moindre revers en championnat.

"C’est un plaisir de travailler avec Roberto et son staff​"

Mais si Monaco a récemment repris des couleurs, le bilan du club de la Principauté demeure largement insuffisant. Ambitieux, Oleg Petrov, le vice-président de l’AS Monaco, a la volonté de concurrencer le Paris Saint-Germain en championnat dans quelques années, comme c'était le cas en 2017, l'année du titre.

Pour cela, il croit fortement en son entraîneur Roberto Moreno, arrivé en cours de saison pour succéder à un Leonardo Jardim en manque de solutions.

"Je suis très satisfait. Il y a beaucoup de points positifs à propos de lui et de son staff. Ils travaillent dur, ils font un gros travail d’analyse data, des adversaires. Techniquement, ils sont très professionnels. C’est un plaisir de travailler avec Roberto et son staff. Ils sont à l’écoute, ouverts, ils sont tout sauf têtus", a ainsi déclaré le dirigeant au sujet de son technicien, dans les colonnes du 'Figaro'. Un marque de confiance, qui devrait permettre à l'Ibérique de travailler dans un climat plus serein.