Monaco prêt à accueillir Florentino Luis

Monaco a pour objectif de dégraisser pour mieux recruter. Le club de la Principauté possède plus de 30 joueurs sous contrat. Le but est donc de vendre quelques élements afin de faire de la place pour de nouvelles arrivées : "Vous avez mentionné notre grand nombre de joueurs, beaucoup d'argent a été dépensé ici. On ne peut pas continuer à faire du shopping comme ça, il faut réduire le nombre de joueurs. On ne nage pas dans l'argent." avait déclaré Niko Kovac dans le journal 'Bild'.

Au Portugal, la tendance se confirme pour Monaco, notamment avec l'intérêt de recruter Florentino Luis, milieu de 21 ans du Benfica. Les quotidiens lusitaniens 'O Jogo' et 'Record' parlent d'un prêt payant de 1,5 millions d'euros avec une option d'achat de 30 millions d'euros.

Sous contrat jsuqu'en 2024 avec le club portugais, Florentino Luis a longtemps été sur les tablettes du Paris Saint-Germain et de Manchester City notamment.