Mönchengladbach retrouve sa doublette française

Entre suspensions et blessures, le duo français composé de Marcus Thuram et Alassane Pléa au Borussia Mönchengladbach n'avait plus été aligné depuis le 5 juin dernier, lors de la 30e journée de Bundesliga.

Contre Dortmund pour l'ouverture de la nouvelle saison du championnat allemand la semaine passée, leur entraîneur Marco Rose avait décidé de les mettre tous les deux sur le banc.

Mais ce samedi, les deux hommes font leur retour dans le onze titulaire ensemble avec Gladbach' pour la réception de l'Union Berlin. Ils prennent les places de Wolf et Wendt en attaque.